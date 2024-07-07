Гладиатор 2 (2024): дата выхода и первые кадры фильма

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Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 548 580 солдат

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В Украине графики отключений света будут ослаблены. Названы сроки

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Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 547 470 солдат

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В Офисе президента ответили на план Трампа по Украине

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Трамп обсуждает возможность отдать Путину часть территории Украины, — Politico