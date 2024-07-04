В мае Россия убила рекордное количество украинцев, — ООН

Усиление российских ударов в марте, апреле и мае привело к значительным жертвам среди гражданского населения. В мае количество погибших составило, по меньшей мере, 436 человек, поэтому стало самым большим за год. Об этом говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

«В мае количество жертв среди гражданского населения было наибольшим за почти год, бои РФ этой весной принесли ужасные потери гражданскому населению, особенно в Харькове и Харьковской области. Непрерывные атаки привели к трагической гибели людей, вынужденному перемещению населения и разрушению домов и предприятий», — заявила глава миссии ООН Даниэль Белль.

По данным ООН, в период с 1 марта по 31 мая в Украине из-за действий России погибли, по меньшей мере, 436 гражданских, а 1760 были ранены.

Среди основных причин значительного ущерба гражданскому населению ООН указала использование войсками РФ мощных авиационных бомб и ракет в населенных пунктах, и, по меньшей мере, пять инцидентов российских последовательных атак в одно и то же место в течение короткого интервала времени («двойные атаки»), повлекшие многочисленные жертвы среди спасателей.

В ООН отметили, что весной российские военные начали свою крупнейшую с зимы 2022-2023 годов кампанию атак на критически важную энергетическую инфраструктуру Украины.

«Пять волн атак на энергетическую инфраструктуру привели к жертвам среди гражданского населения и значительным перебоям в электроснабжении для миллионов людей по всей стране, с каскадным влиянием на водоснабжение, мобильную и интернет-связь, а также общественный транспорт», — сказала Белль.

Согласно данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, количество жертв в мае выросло на 31% по сравнению с апрелем и является самым высоким с июня 2023 года.

Напомним, в ООН перечитали число жертв среди гражданских украинцев в марте.