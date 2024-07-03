Трамп обсуждает возможность отдать Путину часть территории Украины, — Politico

Кандидат в президенты США Дональд Трамп обсуждает возможность отдать часть территории Украины российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы быстро завершить войну. Об этом сообщает Politico.

Издание отмечает, что стремление быстро разрешить конфликт, вероятно, сыграет ключевую роль в планах Трампа в отношении НАТО и судьбе украинских территорий.

«Предполагаемый кандидат в президенты США (Дональд Трамп) рассматривает возможность заключения сделки, согласно которой НАТО обязуется не расширяться на восток — в частности, на Украину и Грузию. И ведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным о том, какую часть украинской территории Москва сможет сохранить», — сообщили изданию два эксперта по национальной безопасности, поддерживающих Трампа

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не выигрывает войну против России.