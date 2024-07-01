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Новости > Норвежцы поведали о… вреде привлекательной внешности в молодом возрасте

Норвежцы поведали о… вреде привлекательной внешности в молодом возрасте

Александр Панько
01.07.24 02:17
177
Норвежцы поведали о… вреде привлекательной внешности в молодом возрасте

Эксперты из Норвежского университета науки и технологий выяснили кое-что необычное. Появились данные их отчета.

Ученые говорят о том, что привлекательная внешность в молодом возрасте может приводить к рискованному поведению, в том числе – злоупотреблению алкоголем.

Опыт проходил в четыре этапа. В нем участвовали 30 888 молодых людей в возрасте 24–32 лет.

Их отобрали в 1994–1995 годах, когда они еще были несовершеннолетними.

В последующие годы подопытные прошли четыре опроса для выявления признаком рискованного поведения.

Так, добровольцев спрашивали о том, как часто они употребляли алкоголь или наркотики.

Кроме этого они поведали, был ли у них когда-либо незащищенный секс, нежелательная беременность или алкогольный запой.

Также была проведена оценка внешности людей по шкале от одного до пяти.

Поясняется, что единица характеризовала внешность как «очень непривлекательную», а пятерка как «чрезвычайно привлекательную».

Уточняется, что большинство интервьюеров, начисляющих участникам баллы, были женщинами.

В результате удалось установить, что между показателями внешней привлекательности и рискованным поведением молодых людей существовала прямая корреляция.

Добавляется, что подобное наблюдение было справедливо для представителей обоих полов, однако особенно ярко связь прослеживалась при анализе образа жизни девушек.

Резюмируется, что привлекательные представительницы женского пола злоупотребляли алкоголем значительно чаще сверстниц, не получивших высоких баллов при (субъективной) оценке внешнего вида. Обладатели яркой и приятной внешности мужского и женского пола с большей вероятностью впадали в запой.

Ранее оказалось, злые дети быстрее стареют.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, красота

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