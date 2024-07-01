Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Раскрыт механизм долговременной памяти

Раскрыт механизм долговременной памяти

Александр Панько
01.07.24 01:15
192
Раскрыт механизм долговременной памяти

Эксперты из университета штата Нью-Йорк в США узнали о том, как формируется долговременная память. Появились данные их отчета.

Ученые выявили в мозге соединение, играющее ключевую роль в этом.

Американцы говорят о том, что воспоминания формируются, когда группы нейронов в области мозга, называемой гиппокампом, активируются в ответ на определенный опыт.

Поясняется, что каждый раз, когда мы вспоминаем эти события, в мозге включается один и тот же набор клеток.

При этом, по их словам, когда один нейрон неоднократно активирует другой, связь между ними усиливается.

Сообщается также, что со временем этот процесс в гиппокампе, наряду с соответствующей активностью в других областях мозга, превращает кратковременную память в долговременную.

Специалисты поясняют: чтобы сохранить долговременные воспоминания, клетки мозга вырабатывают белки , которые помогают укреплять связи или синапсы между нейронами.

В то же время, подчеркивается, что одним из важнейших белков является фермент PKMzeta, который постоянно вырабатывается нейронами.

Впрочем, до недавнего времени было неизвестно, как этот фермент узнает, к каким синапсам ему нужно двигаться для сохранения воспоминаний.

Сейчас же исследователи выявили молекулу под названием KIBRA, которая притягивает PKMzeta к синапсам.

Уверяется, что она действует по принципу клея, прилипая к этим сильным синапсам, а также направляя к ним PKMzeta, что и объясняет этот феномен, заявила команда.

Была проведена оценка на тему того, влияет ли нарушение связи между KIBRA и PKMzeta на то, насколько хорошо мыши выполняют тесты на долговременную память.

Выяснилось, что блокирование взаимодействия между KIBRA и PKMzeta ухудшило долговременную пространственную память: их способность избегать опасных зон испытательного полигона, где их бьет током.

Резюмируется, что данное открытие поможет создать лечение от болезни Альцгеймера и других расстройств, вызывающих потерю памяти.

Ранее ученые рассказали, как исправить проблемы с вниманием.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, память

Комментарии

Статьи

28.06.24 07:44

Дебаты Байдена и Трампа: кто победил?

Автор: Александр Панько

Дайджест

Хамстер комбат: что это и когда листинг?
28.06.24 17:07

Хамстер комбат: что это и когда листинг?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
01.07.24 05:39

Медик разъяснила, так ли опасен для здоровья пакетированный чай

01.07.24 04:30

Стало известно о небывалой пользе фруктовых косточек

01.07.24 03:28

Популярный американский диетолог рассказала, как питаться в жару

01.07.24 02:17

Норвежцы поведали о… вреде привлекательной внешности в молодом возрасте

01.07.24 00:01

Шведы развенчали популярный миф о вымирании мамонтов

29.06.24 23:58

Остап Доскич и Юрий Доскич: горе-бизнесмены разворовывают Украину, - СМИ

29.06.24 13:37

Игра в кальмара: Финчер задумал англоязычный ремейк сериала

29.06.24 12:49

Вода в пластиковых бутылках: вред от солнечного света

29.06.24 12:39

Веганы остановитесь: растения, по мнению ученых, обладают интеллектом

28.06.24 11:38

Израиль передаст Украине системы Patriot. Решение вот-вот примут, — источник

28.06.24 11:24

«Укрэнерго» прогнозирует рост потребления из-за жары и предупредило об отключениях

28.06.24 10:52

В Минэнерго рассказали, будут ли отключения света на выходных

28.06.24 10:08

Демократы в США заговорили о возможной смене Байдена на другого кандидата на выборах

28.06.24 09:48

Украина не выигрывает войну, у нее заканчиваются люди и солдаты, — Трамп

28.06.24 09:08

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 540 490 солдат

27.06.24 15:46

В Резерв+ установили бронь от мобилизации

27.06.24 13:54

Зеленский прибыл в Брюссель, где подпишет несколько соглашений о безопасности

27.06.24 13:29

Орбан требует признать все Закарпатье «традиционно венгерским», — СМИ

27.06.24 12:49

Дебаты Трампа и Байдена: пользователи сети делают ставки

24.06.24 23:53

Синоптики рассказали, даст ли погода украинцам повод для радости в ближайшие дни

25.06.24 02:22

Стало известно, почему мужчины лысеют

26.06.24 11:49

Марк Рютте избран новым генсеком НАТО

25.06.24 11:45

Apple хочет выпустить весьма необычный iPhone

25.06.24 14:33

В ISW объяснили, какой эффект будет иметь уничтожение Крымского моста

26.06.24 22:44

Мэттью Перри убила экс-жена Чарли Шина?

28.06.24 10:08

Демократы в США заговорили о возможной смене Байдена на другого кандидата на выборах

24.06.24 12:10

В Кривом Роге произошло громкое ДТП – пострадали десятки людей

24.06.24 09:53

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 535 660 солдат

24.06.24 15:20

Энергетики увеличили объем отключений в Украине

Фото и Видео
Селин Дион показала жуткие кадры своей болезни
Селин Дион показала жуткие кадры своей болезни
Селин Дион показала жуткие кадры своей болезни
Селин Дион показала жуткие кадры своей болезни
Эйла Адамс: американка показывает грудь в публичных местах
Эйла Адамс: американка показывает грудь в публичных местах
Шапочки из фольги: певица M.I.A. выпустила одежду для конспирологов
Шапочки из фольги: певица M.I.A. выпустила одежду для конспирологов
Носферату (2024): трейлер и дата выхода ремейка знаменитого хоррора
Носферату (2024): трейлер и дата выхода ремейка знаменитого хоррора
Александр Усик потерял статус абсолютного чемпиона мира
Александр Усик потерял статус абсолютного чемпиона мира
Впервые в истории: китайцы доставили на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны
Впервые в истории: китайцы доставили на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны
Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Содоля
Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Содоля
В Виннице прямо на дороге сгорела маршрутка
В Виннице прямо на дороге сгорела маршрутка
В столичной многоэтажке упал лифт с пенсионеркой
В столичной многоэтажке упал лифт с пенсионеркой
Зеленский анонсировал новые договоренности по ПВО
Зеленский анонсировал новые договоренности по ПВО
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.