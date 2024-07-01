Раскрыт механизм долговременной памяти

Эксперты из университета штата Нью-Йорк в США узнали о том, как формируется долговременная память. Появились данные их отчета.

Ученые выявили в мозге соединение, играющее ключевую роль в этом.

Американцы говорят о том, что воспоминания формируются, когда группы нейронов в области мозга, называемой гиппокампом, активируются в ответ на определенный опыт.

Поясняется, что каждый раз, когда мы вспоминаем эти события, в мозге включается один и тот же набор клеток.

При этом, по их словам, когда один нейрон неоднократно активирует другой, связь между ними усиливается.

Сообщается также, что со временем этот процесс в гиппокампе, наряду с соответствующей активностью в других областях мозга, превращает кратковременную память в долговременную.

Специалисты поясняют: чтобы сохранить долговременные воспоминания, клетки мозга вырабатывают белки , которые помогают укреплять связи или синапсы между нейронами.

В то же время, подчеркивается, что одним из важнейших белков является фермент PKMzeta, который постоянно вырабатывается нейронами.

Впрочем, до недавнего времени было неизвестно, как этот фермент узнает, к каким синапсам ему нужно двигаться для сохранения воспоминаний.

Сейчас же исследователи выявили молекулу под названием KIBRA, которая притягивает PKMzeta к синапсам.

Уверяется, что она действует по принципу клея, прилипая к этим сильным синапсам, а также направляя к ним PKMzeta, что и объясняет этот феномен, заявила команда.

Была проведена оценка на тему того, влияет ли нарушение связи между KIBRA и PKMzeta на то, насколько хорошо мыши выполняют тесты на долговременную память.

Выяснилось, что блокирование взаимодействия между KIBRA и PKMzeta ухудшило долговременную пространственную память: их способность избегать опасных зон испытательного полигона, где их бьет током.

Резюмируется, что данное открытие поможет создать лечение от болезни Альцгеймера и других расстройств, вызывающих потерю памяти.

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