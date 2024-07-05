Турки дали дельные советы кошатникам

Эксперты из университета Анкары в Турции дали дельные советы кошатникам. Они поведали о том, как отучить животных точить когти о мебель и обои.

Поясняется, что подобный инстинкт является врожденной потребностью, из-за чего кошек нет смысла ругать или наказывать за такое поведение.

Также, по их словам, существуют факторы, усиливающие вероятность того, что кот или кошка решат подрать ковер или диван.

Говорится, что животные зачастую точат когти в состоянии стресса, который может быть вызван присутствием маленьких детей или длительной игрой.

Ученые советуют заботиться о спокойствии любимцев, размещая когтеточки рядом с их местами отдыха, а также обустраивая им в доме укрытия и высокие места для наблюдений.

Подойдет для кошек и несколько коротких сессий игр, имитирующих сценарии охоты, что даст возможность снизить стресс и сделает животных более довольным и спокойным.

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