Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Стало известно, почему для детей важно есть руками

Стало известно, почему для детей важно есть руками

Александр Панько
05.07.24 16:23
151
Стало известно, почему для детей важно есть руками

Эксперты из университета Колорадо в США поведали о том, почему для маленьких детей важно есть руками. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что у малышей с большей вероятностью сформируются правильные пищевые привычки и ускорится рост, если разрешать им кушать  руками самостоятельно, а не кормить с ложки.

Во время своей работы специалисты оценили процесс отлучения от груди семидесяти здоровых пятимесячных младенцев.

Также учитывалась информация о составе трехдневного рациона питания детей, отказавшихся от грудного вскармливания по собственному желанию.

Выяснилось, что между двумя группами детей не было существенных различий в количестве потребляемых калорий.

Указывается, отлучение от груди по инициативе ребенка и употребление цельной пищи коррелировало с более выраженным увеличением показателей веса по отношению к возрасту и веса по отношению к длине тела, чем у детей, отлученных от груди традиционным способом (введением в рацион пюре).

Удалось при этом утсановить, что самостоятельное кормление обеспечивает достаточное количество питательных веществ для поддержки роста ребенка.

Ученые говорят о том, что следует позволять ребенку «есть  руками», потому что это способствует формированию правильных пищевых привычек.

Дело в том, что самоприкорм помогает детям регулировать количество съеденного и выбирать любимые цельные продукты.

Добавляется, что для самостоятельного приема пищи отлично подходят ломтики мягких фруктов, тушеные овощи, сыр и кусочки мяса, поскольку детям легко брать их руками и жевать.

Подчеркивается, что кусочки еды не должны быть объемнее кулака ребенка – это требуется для предотвращения риска удушья.

Сказано, что детям необходимо предлагать разнообразные продукты.

Резюмируется, что малышам часто требуется попробовать определенный вид пищи до пятнадцати раз, чтобы определиться, нравится ли им ее вкус.

Ранее стало известно, как температура воздуха влияет на мозг ребенка.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, дети

Комментарии

Статьи

28.06.24 07:44

Дебаты Байдена и Трампа: кто победил?

Автор: Александр Панько

Дайджест

Хамстер комбат: что это и когда листинг?
28.06.24 17:07

Хамстер комбат: что это и когда листинг?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
05.07.24 16:44

Столтенберг надеется на вступление Украины в НАТО в ближайшие 10 лет

05.07.24 15:35

Американцы сообщили о пикантной угрозе для женщин

05.07.24 15:13

Россия выбыла из десятки крупнейших экономик мира

05.07.24 14:41

В Минобороны опровергли пять мифов о приложении Резерв+

05.07.24 14:03

Ученые узнали о курении кое-что новое

05.07.24 13:55

Бербок назвала самую большую угрозу безопасности

05.07.24 13:33

Европа по запчастям «собирает» батарею Patriot для Украины, — СМИ

05.07.24 12:51

Сырский назвал ключевой приоритет для ВСУ

05.07.24 12:26

Турки дали дельные советы кошатникам

05.07.24 14:41

В Минобороны опровергли пять мифов о приложении Резерв+

05.07.24 10:32

Путин заявил, что не прекратит огонь в Украине

05.07.24 10:26

Стало известно, как графики отключения света будут применяться 5 июля

05.07.24 08:36

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 548 580 солдат

04.07.24 15:48

В Украине графики отключений света будут ослаблены. Названы сроки

04.07.24 13:33

В мае Россия убила рекордное количество украинцев, — ООН

04.07.24 12:36

В Украине продлили жесткие отключения света

04.07.24 10:03

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 547 470 солдат

03.07.24 11:44

В Офисе президента ответили на план Трампа по Украине

03.07.24 10:14

Трамп обсуждает возможность отдать Путину часть территории Украины, — Politico

02.07.24 10:01

Орбан назвал важное условие для завершения войны в Украине

02.07.24 14:21

У Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта, — The Economist

01.07.24 13:35

Совсем скоро погода в Украине круто изменится – прогноз синоптиков

01.07.24 16:03

Зеленский озвучил соотношение потерь на фронте

01.07.24 16:56

В Минобороны объяснили, нужно ли каждый раз обновлять «Резерв+», чтобы появилась дополнительная информация

03.07.24 10:14

Трамп обсуждает возможность отдать Путину часть территории Украины, — Politico

01.07.24 10:29

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 543 810 солдат

03.07.24 13:48

США готовят для Украины «хорошие новости», — СМИ

01.07.24 02:17

Норвежцы поведали о… вреде привлекательной внешности в молодом возрасте

01.07.24 01:15

Раскрыт механизм долговременной памяти

Фото и Видео
Над Берлином заметили загадочные черные кольца
Над Берлином заметили загадочные черные кольца
Над Берлином заметили загадочные черные кольца
Над Берлином заметили загадочные черные кольца
В РФ заявили об атаке беспилотных катеров на Новороссийск
В РФ заявили об атаке беспилотных катеров на Новороссийск
В Китае после запуска упала космическая ракета
В Китае после запуска упала космическая ракета
Селин Дион показала жуткие кадры своей болезни
Селин Дион показала жуткие кадры своей болезни
Эйла Адамс: американка показывает грудь в публичных местах
Эйла Адамс: американка показывает грудь в публичных местах
Шапочки из фольги: певица M.I.A. выпустила одежду для конспирологов
Шапочки из фольги: певица M.I.A. выпустила одежду для конспирологов
Носферату (2024): трейлер и дата выхода ремейка знаменитого хоррора
Носферату (2024): трейлер и дата выхода ремейка знаменитого хоррора
Александр Усик потерял статус абсолютного чемпиона мира
Александр Усик потерял статус абсолютного чемпиона мира
Впервые в истории: китайцы доставили на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны
Впервые в истории: китайцы доставили на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны
Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Содоля
Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Содоля
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.