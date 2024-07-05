Стало известно, почему для детей важно есть руками

Эксперты из университета Колорадо в США поведали о том, почему для маленьких детей важно есть руками. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что у малышей с большей вероятностью сформируются правильные пищевые привычки и ускорится рост, если разрешать им кушать руками самостоятельно, а не кормить с ложки.

Во время своей работы специалисты оценили процесс отлучения от груди семидесяти здоровых пятимесячных младенцев.

Также учитывалась информация о составе трехдневного рациона питания детей, отказавшихся от грудного вскармливания по собственному желанию.

Выяснилось, что между двумя группами детей не было существенных различий в количестве потребляемых калорий.

Указывается, отлучение от груди по инициативе ребенка и употребление цельной пищи коррелировало с более выраженным увеличением показателей веса по отношению к возрасту и веса по отношению к длине тела, чем у детей, отлученных от груди традиционным способом (введением в рацион пюре).

Удалось при этом утсановить, что самостоятельное кормление обеспечивает достаточное количество питательных веществ для поддержки роста ребенка.

Ученые говорят о том, что следует позволять ребенку «есть руками», потому что это способствует формированию правильных пищевых привычек.

Дело в том, что самоприкорм помогает детям регулировать количество съеденного и выбирать любимые цельные продукты.

Добавляется, что для самостоятельного приема пищи отлично подходят ломтики мягких фруктов, тушеные овощи, сыр и кусочки мяса, поскольку детям легко брать их руками и жевать.

Подчеркивается, что кусочки еды не должны быть объемнее кулака ребенка – это требуется для предотвращения риска удушья.

Сказано, что детям необходимо предлагать разнообразные продукты.

Резюмируется, что малышам часто требуется попробовать определенный вид пищи до пятнадцати раз, чтобы определиться, нравится ли им ее вкус.

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