МВД уточнило число жертв и пострадавших в результате ракетной атаки по Украине

В МВД уточнили данные о числе жертв и пострадавших в результате российской ракетной атаки. Данные приводит глава ведомства Игорь Клименко.

Он сообщил: «На данный момент известно о семи погибших и 25 пострадавших в результате атаки по Киеву. Наши службы на местах делают все, чтобы спасти из-под завалов и оказать помощь людям».

Кроме этого было сказано, что всего в Украине около 20 погибших и 50 пострадавших вследствие утренних ракетных ударов.

Уточняется, что Россия нанесла удары по Днепру, Кривому Рогу и Донецкой области.

Ранее стало известно, есть ли у Орбана «мирный план» по Украине.