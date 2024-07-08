Американский профессор поведал о попкорне кое-что невероятное

Профессор антропологии из университета штата Нью-Йорк в Олбани (США) Шон Рэфферти поведал кое-что невероятное. По его словам, попкорн был изобретен человечеством раньше, чем колесо.

Американец говорит о том, что первыми в истории кукурузу, или маис, начали выращивать ранние земледельцы на территории современной Мексики около девяти тысяч лет назад.

Сообщается также, что коренные американцы одомашнили разновидность злакового растения под названием теосинте.

После этого данная культура распространилась по всей Северной и Южной Америке.

Указывается, что частицы первого в истории попкорна были найдены в одной из пещер в Перу.

Информируется, что археологи обнаружили там остатки зерен одного из видов маиса, которые лопнули при обжаривании на огне.

Выяснилось, что самому древнему в мире попкорну оказалось около 6,7 тысяч лет, что примерно на семь столетий раньше открытия человеком колеса в древней Месопотамии.

Резюмируется, что попкорн хоть и не произвел революции в технологиях человечества подобно колесу, этот способ приготовления кукурузы позволил доисторическим американцам без больших усилий запасать пищу впрок, так как обжаренные зерна легко готовились и долго хранились.

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