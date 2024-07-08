Американцы дали неожиданный совет пожилым людям

Эксперты из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана в США дали дельный совет пожилым людям. Они поведали о том, что чувство благодарности в этом возрасте снижает риск летального исхода по любой причине.

В проведенном исследовании приняли участие 49 тысяч женщин, средний возраст которых составил 79 лет.

В ходе своей работы ученые собрали информацию о здоровье подопытных и предложили им пройти тест на благодарность, состоящий из шести вопросов.

Добровольцев попросили согласиться или не согласиться с несколькими утверждениями, такими как «у меня есть многое, за что нужно быть благодарным».

После этого специалисты приступили к периоду наблюдения, который длился около трех лет.

За это время умерли 4,6 тысячи женщин.

Оказалось, что у людей с самым высоким уровнем благодарности риск летального исхода от любой причины был ниже по сравнению с таковым у лиц, не испытывающих этого чувства.

Резюмируется, что благодарность снижала вероятность ухода из жизни по причине болезней сердца, респираторных и нейродегенеративных заболеваний, различных инфекций и травм.

Ранее оказалось, злые дети быстрее стареют.