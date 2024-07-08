Стало известно, на какие проблемы со здоровьем может указывать «горящее» лицо

Медики из Китая поведали о том, на какие проблемы со здоровьем может указывать «горящее» лицо. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что по температуре лица можно можно возраст и заболевания человека, например, повышенное давление и диабет.

В ходе опыта эксперты проанализировали температуру лица 2,8 тысяч китайцев в возрасте от 21 до 88 лет.

Сообщается, что у пожилых людей нос был холоднее, а область вокруг глаз теплее, чем у молодых.

В то же время, отмечается, что при гипертонии также были теплыми щеки, а вот у добровольцев с расстройствами метаболизма, включая диабет и жировую болезнь печени, зона вокруг глаз была теплее, чем у их сверстников.

Также специалисты попросили 23 больных каждый день делать восемьсот прыжков со скакалкой, после чего, уже спустя всего лишь две недели, их так называемый тепловой возраст снизился сразу на пять лет.

Теперь исследователи хотят узнать, связана ли температура лица с болезнями сердца и расстройствами сна.

Резюмируется, что подобные температурные различия непросто почувствовать прикосновением, поэтому использовались искусственный интеллект и тепловые карты, а в будущем они могут стать инструментами работы медиков.

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