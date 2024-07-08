Киев подвергся ракетной атаке – власти поведали о последствиях

Утром понедельника, 8 июля, Киев подвергся ракетной атаке со стороны России. Власти украинской столицы поведали о последствиях.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал, что падение обломков сбитых ракет зафиксировано в шести районах города (Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском).

Он сообщил: «В Соломенском районе есть повреждение офисного здания, в Голосеевском районе обломки упали возле жилого дома, в Днепровском районе пылают обломки в жилой застройке, в Дарницком районе поврежден частный дом, в Деснянском районе возгорание дома».

В то же время, мэр Киева Виталий Кличко информирует, что известно о трех пострадавших, одного из которых госпитализировали.

Также проверяется информация об одном погибшем.

Градоначальник добавил, что было попадание в одно из помещений детского медицинского учреждения.

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 552 190 солдат.