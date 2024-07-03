Американцы объяснили, почему не стоит есть белый хлеб

Эксперты из Калифорнийского университета в США рассказали, почему не стоит есть белый хлеб. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что в таком продукте из белой (рафинированной, высшего сорта) муки снижено количество витамина Е, каротиноидов и других питательных веществ.

Во время своих лабораторных опытов американцы проанализировали содержание кальция, магния, фосфора, калия, меди, железа, молибдена, цинка, витамина Е и каротиноидов в муке для приготовления хлеба трех видов.

Ученые оценили состав цельнозерновой муки (полученной методом дробления злаков), восстановленной цельнозерновой муки (зерна обрабатывали методом валкового помола) и очищенной белой муки (ее производят путем валкового помола с последующим удалением отрубей и зародышей злаковых).

В итоге выяснилось, что в рафинированной муке и хлебе из нее содержалось на 72% и 64% меньше основных анализируемых минералов и микроэлементов по сравнению с цельными зернами пшеницы соответственно.

В то же время, как уточняется, содержание важных для здоровья пищевых компонентов в двух видах муки грубого помола было выше и различалось несущественно.

Отмечается, что в хлебе, приготовленном из всех трех видов муки, сохранялось менее одной пятой общего количества витамина Е, изначально входящего в состав сырья (зерен пшеницы).

Резюмируется, что концентрация витамина Е в муке падала по мере повышения степени ее очистки.

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