Стало известно, есть ли у Орбана «мирный план» по Украине

Как оказалось, у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нет «мирного плана» по Украине. Об этом на брифинге сказал глава его администрации Гергей Гуйяш.

Заявление прозвучало на фоне визитов политика в Киев, Москву и Пекин, а также грядущего посещения США.

Он отметил: «У нас нет конкретного мирного плана, мы уверены, что его можно выработать только вместе со сторонами конфликта, но уверены также и в том, что для диалога нужно прекращение огня, потому что до этого нереально проводить результативные переговоры».

Ранее Си Цзиньпин встретился с Орбаном и сделал громкие заявления по поводу войны в Украине.