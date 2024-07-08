Французы раскрыли секрет необычной фобии

Эксперты из университета Бургундии во Франции поведали о необычной фобии. Они проанализировали эволюционные причины трипофобии, то есть иррационального страха и неприятия скоплений отверстий

Ученые говорят, что подобная фобия может проявляться в виде чувства отвращения и тревоги при виде пчелиных сот и любых других структур, покрытых мелкими дырками.

Подчеркивается, что этот вид фобии официально не признан в диагностических руководствах, но, при этом, он широко распространен среди населения.

Ученые озвучили две основные гипотезы появления этой боязни.

Первая гласит, трипофобные реакции возникли как побочный эффект эволюционной адаптации для избегания опасных существ.

Поясняется, что многие ядовитые животные, такие как змеи и пауки, демонстрируют раскраску, напоминающую скопление отверстий.

Исследование мозговой активности подопытных показало, трипофобные узоры и изображения ядовитых животных вызывают в мозге схожие нейронные реакции – усиление раннего заднего негатива, связанного с автоматической обработкой опасной визуальной информации.

Уверяется, что данный нейронный ответ говорит о том, что отвращение к потенциальным угрозам глубоко укоренено в нашей нейронной системе.

Вторая же уверяет, трипофобия связана с избеганием кожных заболеваний. Дело в том, что многие кожные инфекции и эктопаразиты создают на теле узоры, напоминающие кластеры отверстий.

Оказалось, что люди с повышенной боязнью патогенов чаще испытывают трипофобию, что предполагает, что страх перед отверстиями связан с механизмами, эволюционно обусловленными для защиты от болезней.

Резюмируется, что когнитивно-поведенческая терапия и медикаментозное лечение эффективно помогают справиться с трипофобией.

Ранее ученые объяснили, почему люди такие нетерпеливые.