Ученые узнали, почему врут дети

Международная группа экспертов из Германии и Великобритании выяснила, почему дети склонны врать. Появились данные их отчета.

Во время опыта ученые попросили группу детей загадать число от одного до шести, а потом бросить игральную кость.

Указывается на то, что если прогноз и результат совпадали, то ребенку выдавали небольшую сумму денег.

При этом во время эксперимента за малышами никто не следил, поэтому те могли быть уверены, что их обман не будет раскрыт.

После этого специалисты оценили результаты статистическими методами.

Профессор Йоханнес Абелер из Оксфордского университета отмечает: «Если все говорят правду, то примерно одна шестая часть участников, или около 16,7%, дали точный прогноз. Но на самом деле более 60% заявили, что прогноз и результат игральных костей совпали. Это, в свою очередь, означает, что нам соврала значительная часть детей».

Информируется, что различия в степени готовности лгать стали очевидны, когда ученые взглянули на социальное происхождение детей.

В результате выяснилось, что выходцы из более обеспеченных семей демонстрировали большую честность по сравнению с теми, чьи родители не были богаты.

Также информируется, что честность зависела от теплоты воспитания и уровня доверия в семейной среде.

Резюмируется, что данное открытие свидетельствует о возможности привить ребенку привычку к честности в раннем возрасте с помощью комплекса мер.

Ранее ученые призвали не воспитывать детей с помощью гаджетов.