Профессор из США рассказал, какую одежду нужно носить в жару

Профессор Школы материаловедения и текстильной инженерии Технологического института Джорджии в США Сундаресан Джаяраман дал важный совет. Он рассказал, какую одежду нужно носить в условиях жаркой и влажной погоды.

По его словам, она должна быть сделана из льна.

Дело в том, что данный материал быстро впитывает влагу и не прилипает к телу.

Ученый рассказал, что лен лучше всего подходит для ношения в жарких и влажных условиях.

Отмечается, что подобная ткань обладает оптимальной жесткостью, что позволяет ей держать форму и не прилипать к телу при впитывании пота.

Сообщается таке, что эффективность льна также заключается в его превосходных влагоудерживающих свойствах.

Поясняется, что структура волокон льна позволяет одежде быстро впитывать влагу и «отводить» ее, предотвращая появление ощущения сырости.

Впрочем, добавляется, что одежда из хлопка также подходит для ношения летом. Данный материал известен своей мягкостью и воздухопроницаемостью.

Но, в то же время, как информируется, несмотря на способность хлопка эффективно впитывать влагу, он, как правило, сохраняет ее дольше, чем лен. Из-за этого в сильную жару одежда может прилипать к коже. Скорость испарения влаги с поверхности хлопковой ткани также ниже, чем таковая у льна.

Говорится, что хлопчатобумажная одежда сохнет медленнее льняной.

Резюмируется, что полиэстер считается самой неподходящей для лета тканью. Но его эксплуатационные характеристики можно значительно улучшить с помощью современной химической обработки. Изделия из полиэстера, изготовленные по технологии Dri-FIT, обладают улучшенными влагоотводящими свойствами. Они хорошо подходят даже для занятий спортом.

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