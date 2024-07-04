В Украине продлили жесткие отключения света

В четверг в регионах Украины будут круглосуточно отключать свет. На протяжении значительной части светового дня графики отключений будут еще более жесткими, сообщило Укрэнерго.

«4 июля графики почасовых отключений будут действовать в течение всех суток. С 07:00 до 13:00 и с 23:00 до 24:00 будут задействованы две очереди графиков отключений, в остальные часы — три очереди», — говорится в сообщении.

В компании заверили, что питание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.

Напомним, в Украине планируют отменить отключения света на прифронтовых территориях.