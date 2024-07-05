Стало известно, как графики отключения света будут применяться 5 июля

В Украине завтра, 5 июля, свет в рамках графиков будут отключать на протяжении всего дня. Об этом сообщают ДТЭК в Telegram и «Укрэнерго» в Telegram.

«5 июля: по указанию „Укрэнерго“ графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток», — сказано в сообщении ДТЭК.

В компании рассказали, что в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой, и Днепропетровской областях свет могут отключать в «серой» зоне.

В «Укрэнерго» уточнили, что с 00:00 до 03:00 и с 23:00 до 24:00 будут задействованы две очереди графиков отключений, в остальные часы — три очереди.

Напомним, в Украине графики отключений света будут ослаблены. Названы сроки.