Американцы сообщили о пикантной угрозе для женщин

Эксперты из Калифорнийского университета в Беркли (США) бьют тревогу. Они поведали о пикантной угрозе для женщин.

Специалисты говорят, что гигиенические тампоны ряда популярных брендов содержат тяжелые ядовитые металлы – это кадмий, свинец и мышьяк.

Отмечается, что слизистая влагалища имеет более высокий потенциал для химической абсорбции, чем другие участки тела.

Сообщается, что тампонами пользуется от 50 до 80% женщин во время месячных.

В то же время, информируют ученые, токсичные металлы увеличивают риск слабоумия, бесплодия, диабета, рака и различных осложнений при беременности.

Кроме этого, они способны повредить печень, почки и мозг, а также сердечно-сосудистую, нервную и эндокринную системы.

Во время своей работы американцы оценили уровни шестнадцати металлов (мышьяка, бария, кальция, кадмия, кобальта, хрома, меди, железа, марганца, ртути, никеля, свинца, селена, стронция, ванадия и цинка) в тридцати тампонах четырнадцати различных марок.

В итоге выяснилось, что такие металлы присутствовали во всех типах тампонов.

Подчеркивается, что ни одна категория изделий не отличалась последовательно более низкими концентрациями всех или большинства металлов.

Добавляется, что уровни свинца были выше в неорганических тампонах, но мышьяка оказалось больше в органических вариантах.

Исследователи поведали, что вредные металлы могли попасть в тампоны несколькими путями: хлопковый материал мог впитать эти вещества из воды, воздуха или почвы через близлежащий загрязнитель. Например, если хлопок рос рядом со свинцовым заводом. Или же токсины намеренно добавили в ходе производства в качестве пигмента, отбеливателя, антибактериального средства или другого компонента.

Все еще непонятно, способствуют ли найденные в ходе данного исследования металлы каким-либо негативным последствиям для здоровья.

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