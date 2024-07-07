Виктор Крейдич и Ростислава Щекина: украинцы наследили в оккупированном Крыму, - СМИ

Владельцы зарегистрированный по российскому законодательству в аннексированном Крыму компании-клона украинской компании «Санаторий «Коралл» — бывшая супруга эксрегионала Эльбруса Тедеева, супруга президента Межрегиональной академии управления персоналом Ростислава Щекина и борец-белорус с пророссийскими взглядами Виктор Крейдич. Об этом пишет издание Прорблематик.

Издание также сообщает следующие факты:

"С 2015 года ООО «Санаторий «Коралл» получил от московских властей более 2 миллионов долларов. Это, утверждают юристы, можно расценивать как коллаборационную деятельность. При этом не все учредители российской фирмы признают себя учредителями: документы подделали. Детальнее — в совместном расследовании «Схем» и издании «Бюро». Санаторий «Коралл» — это шестиэтажное бледно-розовое здание в частном секторе Евпатории, в поселке Заозерное. Отсюда до побережья Черного моря — около километра. Пансионат «Коралл» в 2005 году приобрело «Частное предприятие — фирма «БНА» из Ровно, а через пять лет его совладелицами стали избранницы двух друзей. Фаина Тедеева — тогда жена народного депутата от Партии регионов Эльбруса Тедеева и Наталья Щекина — супруга президента Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП) Ростислава Щекина.

Тедеева и Щекина объединяет спорт и кумовство. Первый — олимпийский чемпион по вольной борьбе, второй — мастер спорта и президент Ассоциации спортивной борьбы Киева. На территории МАУП, возглавляемой Щекиным, в прошлом провели Всеукраинский турнир имени Эльбруса Тедеева. Фаина Тедеева рассказала журналистам «Схем», что развелась с эксрегионалом девять лет назад, однако подтвердила его давние товарищеские отношения с Ростиславом Щекиным: «они кумовья, муж (бывший) крестил у них (Щокиных) ребенка» .

На фото ростислав Щекин, народный депутат Украины Жан Беленюк и Эльбрус Тедеев, 2023 год

Со Щекиной и Тедеевой в 2010 году соучредителем фирмы БНА стал и беларус Виктор Крейдич. Он также спортивный функционер: мастер спорта по борьбе, призер чемпионатов СССР, сейчас — заместитель председателя Беларусской федерации по борьбе. И хотя Ростислав Щекин заявил «Схемам», что Крейдич — это человек, который «когда-то был знаком» и с ним семья не поддерживает отношения «очень давно», беларусский борец оставался бизнес-партнером Наталии Щекиной в Украине почти до конца 2022 года. По данным аналитической платформы YouControl, Щекина оставалась совладелицей ООО «Санаторий «Коралл» (такое название получила владеющая санаторием фирма «БНА» после переименования в 2013-м году) вплоть до ноября 2022-го.

Желание украинских партнеров дистанцироваться от Виктора Крейдича после начала полномасштабного вторжения РФ можно легко объяснить: у него есть пророссийские взгляды, поддерживает военную агрессию против Украины и принимает участие в мероприятиях с участием российских силовиков.

С 2018 по 2020 год Крейдич был членом международного общественного оргкомитета по проведению мероприятий к 75-летию «Великой победы». В заседаниях этого комитета участвовали , в частности, представитель главного военно-политического управления Минобороны РФ полковник Сергей Гусев и глава оборонного комитета Госдумы РФ генерал-полковник Владимир Шаманов.

Виктор Крэйдич (слева), представитель главного военно-политического управления Минобороны РФ Сергей Гусев (справа)

С февраля 2022-го Виктор Крейдич является председателем правления «Общества дружбы «Россия — Беларусь» со стороны Беларуси, а также входит в так называемый «Совет по укреплению дружбы» «Беларусь — Украина — Россия — Китай». От этих структур Виктор Крейдич выступал с пророссийской и антизападной риторикой. «Многие люди по-настоящему любят народы Беларуси и России. Конечно, туда ближе к мероприятию, львовские бандеровцы — это не наши люди. А Киев, Одесса, Харьков — это наши друзья и братья. Мы должны это укреплять, развивать. Надеемся, при какой-то нашей незначительной помощи мы можем создать общий союз. И там будет Украина», — говорил Крейдич за неделю до начала полномасштабной войны.

Виктор Крейдич

Российское вторжение в 2022 году одна из возглавляемых Крейдичем организаций назвала «спецоперацией против угрозы, которую Россия увидела со стороны украинского режима». Источники «Схем» в украинской спецслужбе сообщили: по поводу Крейдича «ведется контрразведывательная работа». Но формальный ли разрыв отношений снимает вопрос с его многолетних партнеров, которые до сих пор ведут деятельность в Украине? В поисках ответа на эти вопросы «Схемы» погрузились в их взаимоотношения, начиная с вторжения РФ на Донбасс, аннексии Крыма в 2014 году и вплоть до марта 2024 года.

Изменения в деятельности ООО «Санаторий «Коралл» произошли в 2014 году, когда Россия оккупировала Крымский полуостров. В ноябре в реестре юридических лиц РФ появился клон украинской компании — российское ООО Санаторий «Коралл» с теми же учредителями. Его доли распределились так: 60% у Натальи Щекиной, 20% — у Фаины Тедеевой и 20% — у Виктора Крейдича. Директором компании стал Юрий Пивоваров, и в то время, и ныне — руководитель украинского ООО «Санаторий «Коралл».

Через год российский «Коралл» начал активно сотрудничать с властями Москвы: на компанию «посыпались» заказы.

По данным российской аналитической платформы «Спарк», с 2015 по середину 2022 года «Коралл» заключил 25 контрактов, 21 из которых выполнил. Главный заказчик — «Дирекция по обеспечению деятельности организаций труда и социальной защиты Москвы» (московская муниципальная структура), наиболее распространенный предмет закупки — «оказание услуг санаторно-курортного лечения». По подсчетам журналистов «Схем» за период с 2015 по конец 2022 года, российский «Коралл» получил от властей РФ контрактов на 196,48 миллиона российских рублей (это 2,2 миллиона долларов США). Последнее соглашение с «Дирекцией по обеспечению деятельности организаций труда» заключено в мае 2022 года. Кроме этого, ООО «Санаторий «Коралл» во времена эпидемии COVID-19 получило российскую государственную поддержку на сумму около 20 тысяч долларов США.

А по оценке сотрудника научно-исследовательской лаборатории Львовского государственного университета внутренних дел Инны Вишневской, в таких действиях «усматривается состав уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.111-1 УК Украины „Колаборационная деятельность“. По ее словам, „в этом случае речь идет о ведении хозяйственной деятельности, которое заключается в предоставлении туристических услуг. Взаимодействие с государством-агрессором состоит в том, что эти контракты заключены с государственным казенным учреждением РФ и услуги были предоставлены именно по его заказу“.

Кроме того, юрист из „Регионального центра прав человека“ Екатерина Рашевская отмечает, что хозяйственная деятельность на оккупированных украинских территориях может подпадать под санкции.

„Мы не знаем ничего о том, что происходит на оккупированных территориях“, — говорит Ростислав Щекин, супруг соучредительницы российского „Кораллу“ Наталии Щекиной, с которым пообщались „Схемы“ после нескольких неудачных попыток с ней поговорить. И это — главный аргумент защиты и Щекина лично, и Светланы Машковой, представившейся адвокатом-представительницей Натальи Щекиной.

По информации, полученной журналистами от источника на админгранице между материковой Украиной и Крымом, Наталья Щекина по меньшей мере дважды посещала оккупированный полуостров после 2014 года. В ответ Машкова настаивает: „Наталья Владимировна ездила (в Крым, — Ред.) на отдых (до 2022)“, эти поездки не были связаны с „Коралом“, а до 2022 года Щекина вообще не знала, что у украинской компании есть русский клон». В то же время журналисты нашли решение Арбитражного суда республики Крым в Симферополе, который рассматривал обращение Наталии Щекиной. Уже после начала полномасштабного российского вторжения она просила признать собрание участников ООО «Санаторий «Коралл» недействительным и ликвидировать предприятие.

Юрист Машкова в комментарии журналистам говорит, что обратиться в непризнанный украинскими властями суд было решением не Щекиной, а ее «неназванного представителя». Его, мол, «уполномочили выяснить обстоятельства незаконной перерегистрации и принять меры по пресечению злоупотреблений правами Н.В.». Светлана Машкова утверждает, что на протоколах собрания о перерегистрации компании по законам РФ стоят поддельные подписи Натальи Щекиной. Но Щекина категорически отказалась предоставить суду образцы подписи для сравнения — мол, это «недопустимо и невозможно сделать». При этом, заметим, ранее Щекина, посещая Крым для отдыха, без оговорок предоставляла российским пограничникам паспорт. А паспорт содержит не только подпись владельца, но биометрические данные.

Журналисты «Схем» получили протокол собрания от ноября 2014 года, на котором принималось решение о регистрации российского ООО «Санаторий „Коралл“ в Крыму в связи с приведением в соответствие с законодательством Российской Федерации». На нем есть подпись и Натальи Щекиной, и Фаины Тедеевой. Виктор Крейдич, как отмечено, отсутствовал.

В распоряжении журналистов есть еще один протокол общего собрания участников ООО «Санаторий «Коралл» с подписями Щекиной и Тедеевой — об изменениях в устав.

Светлана Машкова говорит, что протоколы «сфальсифицированы». И подписи Щекиной тоже. В то же время, по словам юристки, ее клиентка не обращалась в украинские правоохранительные органы по этому поводу.

А вот другая подписантка — Фаина Тедеева — не столь категорична. Она допускает, что могла подписывать протоколы: «Может быть, и есть там мои подписи, я была тогда еще в браке. Какие-то документы подписывала, но совершенно не вникала... Я что — вникала в них? Я даже не читала. Это когда? 10 лет назад? Вы сейчас пошутили? С этим лучше обращаться к Эльбрусу». Эльбрус Тедеев на звонки и сообщения журналистов не ответил.

49-летний Эльбрус Тедеев, судя по публикациям в СМИ, живет в Украине и пытается поддерживать спортивную репутацию. Время от времени он принимает участие в публичных мероприятиях (упомянутый Всеукраинский турнир в его честь на территории МАУП Щекина), вручает дипломы бакалавров выпускникам Национального университета физвоспитания и спорта Украины. При этом имея за плечами депутатство в рядах Партии регионов ( называл Виктора Януковича «царем и богом») и голосование за пророссийские Харьковские соглашения и диктаторские законы 16 января 2014 года.

Журналисты пообщались также с Юрием Пивоваровым, числящимся директором и в украинском ООО «Санаторий «Коралл» и в российском ООО «Санаторий «Коралл». Именно его уполномочили на собрании в ноябре 2014 года предоставить пакет документов в российскую налоговую. Он заявил, что Щекина и Тедеева были осознаны, что в 2014 году компания перерегистрируется в соответствии с российским законодательством. «Они и владеют (российским предприятием — Ред.). Как мы без них это делали бы? Что это за чушь?», — возмутился Пивоваров. Светлана Машкова, в свою очередь, назвала эти слова ложной информацией.

Журналисты «Схем» нашли подписи Тедеевой и Щекиной на документах украинских компаний. Зрительно могут показаться подобными, но для профессионального сравнения, сообщили журналистам эксперты, нужны не сканы, а оригиналы документов и юридическое значение может доказать только официальная заказанная украинскими правоохранителями экспертиза.

В ноябре 2022 года российская налоговая решила приостановить деятельность ООО «Санаторий «Коралл», а в марте 2023-го — исключить компанию из реестра. Однако в марте 2024 к руководителю российской межрайонной налоговой в Крыму обратился Виктор Крейдич и попросил остановить решение о прекращении деятельности. Налоговая согласилась. По состоянию на момент публикации этого материала, в российском реестре юридических лиц — все без изменений: владельцами «Корала» являются украинки Наталья Щекина, Фаина Тедеева и беларус Виктор Крейдич. «Я гражданин Республики Беларусь! И этим горжусь! И к Украине не имею никакого отношения! А домыслы и интриги меня не интересуют», — такой комментарий дал журналистам Крейдич.

Таким образом, семья Ростислава Щекина, возглавляющего крупнейшее экономико-гуманитарное учреждение высшего образования Украины МАУП, отрицает свою причастность к российской компании в Крыму. Несмотря на то, что документы, содержащиеся в российских реестрах, свидетельствуют о другом.

При этом бизнес-партнер Наталии Щекиной, бывшая супруга экс-регионала Эльбруса Тедеева Фаина, допускает, что могла подписывать какие-то документы по просьбе своего мужа. В том числе и по регистрации бизнеса по российским законам на оккупированном полуострове. ООО «Санаторий „Коралл“, учредителями которого в соответствии с российским реестром являются и Щекина, и Тедеева, получило миллионы долларов от власти РФ. А это, по оценке юристов, может свидетельствовать о коллаборационной деятельности.

Профессиональную и правовую оценку этой истории могли бы дать украинские правоохранительные органы».