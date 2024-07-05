Стало известно о небывалой пользе сои

Эксперты из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне в США поведали о небывалой пользе сои. Появились данные их отчета.
В нем сказано о том, что употребление большого количества соевых продуктов улучшает мыслительные способности и внимание у детей.
В проведенном опыте приняли участие 128 детей в возрасте от 7 до 13 лет.
В ходе работы специалисты проанализировали информацию из записей о семидневном рационе питания испытуемых для определения количества потребляемых макроэлементов, микроэлементов, витаминов и изофлавонов.
Поясняется, что изофлавоны представляют полезные природные соединения, которыми богаты соевые бобы и продукты из них – такие как тофу, соевые йогурты и мясо.
Во время второго этапа американцы оценили общие интеллектуальные способности детей с помощью специальных письменных тестов.
Указывается, что измерялась способность добровольцев к концентрации внимания, для чего их попросили пройти компьютеризированное задание, известное как задача Фланкера Эриксена.
Сообщается, что для измерения скорости обработки информации и внимания использовалась электроэнцефалография. Такой метод основан на оценке функции мозга путем регистрации его электрической активности.
В итоге было установлено, что в целом дети потребляли небольшое количество соевых продуктов, содержащих изофлавоны. Подопытные с большей долей такой пищи в рационе демонстрировали более быструю реакцию во время выполнения заданий на внимание и повышенную скорость обработки информации.
Однако же, как резюмируется, не было обнаружено никакой связи между потреблением изофлавонов сои и общими интеллектуальными способностями.
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