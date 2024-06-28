Шотландцы объяснили, почему детям стоит почаще играть на свежем воздухе

Эксперты из университета Глазго в Шотландии поведали кое-что важное о психическом здоровье детей. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что у малышей, которые проводят больше времени на природе и играют на свежем воздухе, психическое здоровье крепче по сравнению со сверстниками-домоседами.

В проведенном опыте принимали участие дети в возрасте 9–11 лет и их родители.

Указывается, что несовершеннолетних проинструктировали носить акселерометры – это приборы для отслеживания местоположения объекта в пространстве – в течение одной недели.

Специалисты следили за тем, какое количество времени дети проводили на свежем воздухе и как распоряжались им (играли в подвижные игры, занимались спортом или медленной ходьбой, отдыхали сидя).

Также шотландцы оценили состояния психического здоровья каждого подопытного с помощью специальных опросников.

В итоге выяснилось, что у детей, которые проводили на природе около шестидесяти минут в день, риск возникновения проблем с психическим здоровьем был на 50% ниже по сравнению с их сверстниками, реже бывающими на свежем воздухе.

Добавляется, что пользу психическому здоровью детей приносила как энергичная деятельность, такая как игры и спорт, так и спокойная.

Резюмируется, что для детей из неблагополучных семей с низким доходом преимущества пребывания на природе были более очевидными, чем для их сверстников, находящихся в более благоприятном положении.

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