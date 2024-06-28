Евро-2024: сборная Украины хорошо заработала, несмотря на провал

Несмотря на провал на Евро-2024 сборная Украины по футболу сумела весьма неплохо заработать. Цифры приводит УЕФА.

Подопечные Сергея Реброва заработали 10,75 миллионов евро.

Уточняется, что непосредственно на самом турнире украинцы заработали 1,5 миллиона евро, а еще 9,25 миллиона евро получила за выход на турнир.

Один миллион евро мы получили за победу над Словакией, плюс еще полмиллиона евро за ничью в поединке с Бельгией.

Стоит напомнить, что общий гонорарный фонд турнира составляет 331 миллион евро.

Деньги распределяются так: квалификация на турнир – 9,25 миллионов евро, победа в матче группы – 1 миллион евро, ничья в поединке группы – 500 тысяч евро, выход в 1/8 финала – 1,5 миллиона евро, выход в 1/4 финала – 2,5 миллиона евро, выход в 1/2 финала – 4 миллиона евро, выход в финал – 5 миллионов евро, победа на Евро-2024 – 8 миллионов евро.

Ранее Шевченко высказался о провале Реброва на Евро-2024.