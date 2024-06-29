Игра в кальмара: Финчер задумал англоязычный ремейк сериала

Дэвид Финчер снимет англоязычный ремейк «Игры в кальмара» для Netflix, пишет The Playlist.

Издание сообщает, что работа над новой версией сериала «Игра в кальмара» ведется уже давно — для этого Финчеру даже пришлось приостановить процесс создания приквела «Китайского квартала» Романа Полански.

Сценарий к англоязычному фильму «Игра в кальмара» напишет британский писатель и продюсер Деннис Келли, известный по работе над сериалом «Утопия», фильмам «Матильда» и «Чёрное море».