Мэттью Перри убила экс-жена Чарли Шина?

Экс-жену Чарли Шина могут обвинить в непредумышленном убийстве Мэттью Перри. По данным инсайдеров, именно актриса и риелтор Брук Мюллер принесла смертельную дозу наркотиков в дом звезды сериала «Друзья».

Как и Перри, Мюллер лечилась в реабилитационном центре от злоупотребления психоактивными веществами, где два актера завязали «неожиданные отношения».

Во время обыска у Мюллер изъяли ноутбук и iPhone. Также сообщается, что в деле о смерти Перри могут быть замешаны еще несколько человек.

Мэттью Перри умер 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. Отчет о вскрытии показал, что актер скончался от «острого воздействия кетамина».