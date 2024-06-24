В Кривом Роге произошло громкое ДТП – пострадали десятки людей

Утром понедельника, 24 июня, в Кривом Роге произошло громкое ДТП. О нем поведали в ГСЧС.

Спасатели говорят о том, что авария случилась на перекрестке в Металлургическом районе, где столкнулись грузовик DAF и микроавтобус ГАЗель.

Информируется, что 21 пассажир и водитель маршрутного транспортного средства получили травмы и направлены в больницу для обследования.

Указывается также, что спасатели провели комплекс мер по предотвращению пожара.

К работам были привлечены шесть спасателей и единица аварийно-спасательной техники.

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