Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Синоптик обещает, что на следующей неделе в Украине похолодает

Синоптик обещает, что на следующей неделе в Украине похолодает

Агата Кловская
28.06.24 15:05
151
Синоптик обещает, что на следующей неделе в Украине похолодает

Когда в Украине спадет жара? Об этом поведала синоптик Наталья Диденко.

По словам эксперта небесной канцелярии преимущественно сухая и очень жаркая погода продержится в нашей стране до конца июня.

А вот уже на следующей неделе должно немного посвежеть.

Она отметила: «Ослабление жары вероятно в западных областях во вторник-среду, а также немного в северной части Украины, 1-2 июля температура воздуха снизится на несколько градусов».

Ранее мы писали, что синоптики обещают украинцам жару на выходные.

Тэги: общество, синоптик, погода, погодные условия, новости Украины

Комментарии

Статьи

28.06.24 07:44

Дебаты Байдена и Трампа: кто победил?

Автор: Александр Панько

Дайджест

5 000 000 долларов за информацию о Cryptoqueen: США ищут криптовалютную супермошенницу Ружу Игнатову
28.06.24 16:09

5 000 000 долларов за информацию о Cryptoqueen: США ищут криптовалютную супермошенницу Ружу Игнатову

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.06.24 16:48

В Украине стартовала уборка урожая зерна

28.06.24 16:37

Листинг $HMSTR: игра Hamster Kombat может уничтожить TON, NOT и рост Telegram

28.06.24 16:30

Как оказалось, злые дети… быстрее стареют

28.06.24 15:43

Евро-2024: сборная Украины хорошо заработала, несмотря на провал

28.06.24 15:38

Видеохостинг «Платформа»: россияне создали копию YouTube

28.06.24 14:32

В Минобороны объяснили, что делать, если «бумажная бронь» не отображается в Резерв+

28.06.24 13:46

Разведка США прогнозирует скорое начало войны между Израилем и Хезболлой, — Politico

28.06.24 13:30

В киевском метро погибла женщина

28.06.24 13:23

Прогноз погоды: синоптики обещают украинцам жару на выходные

28.06.24 11:38

Израиль передаст Украине системы Patriot. Решение вот-вот примут, — источник

28.06.24 11:24

«Укрэнерго» прогнозирует рост потребления из-за жары и предупредило об отключениях

28.06.24 10:52

В Минэнерго рассказали, будут ли отключения света на выходных

28.06.24 10:08

Демократы в США заговорили о возможной смене Байдена на другого кандидата на выборах

28.06.24 09:48

Украина не выигрывает войну, у нее заканчиваются люди и солдаты, — Трамп

28.06.24 09:08

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 540 490 солдат

27.06.24 15:46

В Резерв+ установили бронь от мобилизации

27.06.24 13:54

Зеленский прибыл в Брюссель, где подпишет несколько соглашений о безопасности

27.06.24 13:29

Орбан требует признать все Закарпатье «традиционно венгерским», — СМИ

27.06.24 12:49

Дебаты Трампа и Байдена: пользователи сети делают ставки

24.06.24 23:53

Синоптики рассказали, даст ли погода украинцам повод для радости в ближайшие дни

25.06.24 02:22

Стало известно, почему мужчины лысеют

25.06.24 11:45

Apple хочет выпустить весьма необычный iPhone

25.06.24 14:33

В ISW объяснили, какой эффект будет иметь уничтожение Крымского моста

26.06.24 11:49

Марк Рютте избран новым генсеком НАТО

21.06.24 18:03

Сборная Украины одержала первую победу на Евро-2024

24.06.24 12:10

В Кривом Роге произошло громкое ДТП – пострадали десятки людей

24.06.24 00:01

Стало известно о еще одной пользе ходьбы

24.06.24 03:13

Выявлен неожиданный вред каннабиса

24.06.24 09:53

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 535 660 солдат

Фото и Видео
Селин Дион показала жуткие кадры своей болезни
Селин Дион показала жуткие кадры своей болезни
Селин Дион показала жуткие кадры своей болезни
Селин Дион показала жуткие кадры своей болезни
Эйла Адамс: американка показывает грудь в публичных местах
Эйла Адамс: американка показывает грудь в публичных местах
Шапочки из фольги: певица M.I.A. выпустила одежду для конспирологов
Шапочки из фольги: певица M.I.A. выпустила одежду для конспирологов
Носферату (2024): трейлер и дата выхода ремейка знаменитого хоррора
Носферату (2024): трейлер и дата выхода ремейка знаменитого хоррора
Александр Усик потерял статус абсолютного чемпиона мира
Александр Усик потерял статус абсолютного чемпиона мира
Впервые в истории: китайцы доставили на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны
Впервые в истории: китайцы доставили на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны
Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Содоля
Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Содоля
В Виннице прямо на дороге сгорела маршрутка
В Виннице прямо на дороге сгорела маршрутка
В столичной многоэтажке упал лифт с пенсионеркой
В столичной многоэтажке упал лифт с пенсионеркой
Зеленский анонсировал новые договоренности по ПВО
Зеленский анонсировал новые договоренности по ПВО
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.