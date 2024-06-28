Синоптик обещает, что на следующей неделе в Украине похолодает

Когда в Украине спадет жара? Об этом поведала синоптик Наталья Диденко.

По словам эксперта небесной канцелярии преимущественно сухая и очень жаркая погода продержится в нашей стране до конца июня.

А вот уже на следующей неделе должно немного посвежеть.

Она отметила: «Ослабление жары вероятно в западных областях во вторник-среду, а также немного в северной части Украины, 1-2 июля температура воздуха снизится на несколько градусов».

Ранее мы писали, что синоптики обещают украинцам жару на выходные.