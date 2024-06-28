Видеохостинг «Платформа»: россияне создали копию YouTube

В РФ презентовали видеохостинг «Платформа», дизайн и функционал которого скопирован с YouTube. Создатели не скрывают, что сделали копию американского сервиса.

«Платформу» сегодня представила близкая к российской власти организация «Роцит». В ее правление входит зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, который ранее уже допускал блокировку YouTube. А также глава «Института развития интернета» Алексей Гореславский. Этот «Институт» за государственный счет финансирует российское кино, в том числе сериал «Слово пацана».

В презентационном ролике говорится, что YouTube удаляет каналы крупнейших российских СМИ и «патриотических» блогеров, а на «Платформе» такого не будет.

Среди функционала видеохостинга «Платформа» перечислены возможности, которые есть и на YouTube:

— ведение стримов,

— создание «шортсов»,

— монетизация.

Все деньги за контент обещают передавать авторам — «Платформа», как утверждается, своего процента брать не будет.

Также говорится, что новый видеохостинг «Платформа» будет удалять видео, которые не соответствуют законодательству РФ.

Зарегистрироваться на «Платформе» на данный момент можно только через российский номер телефона.