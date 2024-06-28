Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 540 490 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 28 июня.

Сообщается, что были ликвидированы 540 490 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 066 танков, 15 480 боевых бронированных машин, 14 423 артиллерийские системы, 1 109 РСЗО, 871 средство ПВО, 360 самолетов, 326 вертолетов, 11 509 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 329 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 19 514 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 431 единица специальной техники.

Ранее Зеленский прибыл в Брюссель, где подпишет несколько соглашений о безопасности.