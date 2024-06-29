Веганы остановитесь: растения, по мнению ученых, обладают интеллектом

Растения обладают интеллектом, утверждают ученые. По их мнению, растения научились обманывать жуков и общаться друг с другом.

Исследователи обнаружили, что растения могут решать проблемы, чувствуя, когда насекомые пожирают соседа, и приспосабливаясь, чтобы избежать уничтожения.

Это открытие было сделано в результате изучения золотарника — команда наблюдала, как он реагировал на поедание жуками. Растение выделяло химическое вещество, которое сообщало насекомому, что оно повреждено и невкусно. Ближайшие золотарники выработали тот же защитный механизм, чтобы их не съели.

Профессор Корнеллского университета Кесслер заявил: "Это соответствовало бы нашему определению интеллекта.

Многие ученые определяют интеллект как наличие центральной нервной системы, вместо этого у растений есть сосудистая система — сеть клеток, которые транспортируют воду, минералы и питательные вещества.

Теперь ученые призывают пересмотреть определение интеллекта, включив в него такой признак, как способность решать проблемы. Предыдущие исследования показали, что растения издают высокочастотный звук бедствия при повреждении листьев и стеблей.

Исследователи также предположили, что растения могут:

— считать,

— принимать решения,

— узнавать сородичей,

— даже помнить события.