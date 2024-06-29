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Новости > Веганы остановитесь: растения, по мнению ученых, обладают интеллектом

Веганы остановитесь: растения, по мнению ученых, обладают интеллектом

Агата Кловская
29.06.24 12:39
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Веганы остановитесь: растения, по мнению ученых, обладают интеллектом
Растения обладают интеллектом, утверждают ученые. По их мнению, растения научились обманывать жуков и общаться друг с другом.
 
Исследователи обнаружили, что растения могут решать проблемы, чувствуя, когда насекомые пожирают соседа, и приспосабливаясь, чтобы избежать уничтожения.
 
Это открытие было сделано в результате изучения золотарника — команда наблюдала, как он реагировал на поедание жуками. Растение выделяло химическое вещество, которое сообщало насекомому, что оно повреждено и невкусно. Ближайшие золотарники выработали тот же защитный механизм, чтобы их не съели.
 
Профессор Корнеллского университета Кесслер заявил: "Это соответствовало бы нашему определению интеллекта.
 
Многие ученые определяют интеллект как наличие центральной нервной системы, вместо этого у растений есть сосудистая система — сеть клеток, которые транспортируют воду, минералы и питательные вещества.
 
Теперь ученые призывают пересмотреть определение интеллекта, включив в него такой признак, как способность решать проблемы. Предыдущие исследования показали, что растения издают высокочастотный звук бедствия при повреждении листьев и стеблей.
 
Исследователи также предположили, что растения могут:
 
— считать,
 
— принимать решения,
 
— узнавать сородичей,
 
— даже помнить события.
 
 

Тэги: растения, золотарник, веганы остановитесь, умные растения

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