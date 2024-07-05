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Новости > Ученые выяснили о муравьях кое-что удивительное

Ученые выяснили о муравьях кое-что удивительное

Александр Панько
05.07.24 00:35
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Ученые выяснили о муравьях кое-что удивительное

Группа экспертов из Швейцарии и Японии выяснила о муравьях кое-что удивительное. Их отчет цитирует издание Current Biology.

В нем сказано о том, что муравьи вида Camponotus floridanus являются первыми живыми существами после человека, которые проводят сородичам ампутации по медицинским показаниям.

Указывается на то, что эти насекомые не имеют характерной для муравьев особой железы, выделяющей антибиотическое вещество для обработки ран.

Во время своего опыта специалисты повреждали муравьям ногу в области бедра.

Сообщается, что сородичи раненых муравьев прокусывали ногу выше бедра до тех пор, пока конечность не отваливалась.

Отмечается, что подобное лечение значительно повышало выживаемость травмированных особей.

Ученые информируют: «В нашем исследовании описан первый после человека пример использования ампутаций для лечения инфицированных особей среди животных».

Добавляется, что муравьи продемонстрировали, что могут менять стратегию лечения в зависимости от положения раны.

Резюмируется, что при повреждении конечности ближе к концу насекомые отказывались от ампутации и ограничивались облизыванием раны.

Ранее очень странных муравьев нашли в Австралии.

Тэги: ученые, мир, наука, муравьи

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