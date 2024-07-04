Названы продукты, от которых следует отказаться при диабете

Российский диетолог Алексей Кабанов назвал продукты, которые нужно исключить из рациона при диабете. Слова эксперта цитируют местные СМИ.

Так, по его словам, следует отказаться от продуктов с добавленным сахаром и сладких напитков.

Он сказал: «Лишний сахар перегружает поджелудочную железу, которая вырабатывает инсулин».

Кроме этого, добавляет специалист, не менее опасным считаются красное мясо и переработанные мясные продукты, так как в них слишком много насыщенных жиров.

Говорится: «Такой дисбаланс также негативно сказывается на уровне сахара в крови».

Резюмируется: «Третье – молочные продукты, особенно повышенной жирности. В них, как и в мясе, насыщенных жиров слишком много».

Ранее человека впервые в истории удалось вылечить от диабета.