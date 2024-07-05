Стало известно, заразна ли депрессия

Эксперты из Хельсинкского университета в Финляндии подтвердили, что депрессия таки может быть заразной. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что было обнаружено, что риск развития психических расстройств, таких как депрессия, может увеличиваться на 9% у школьников при наличии одноклассника с таким диагнозом.

Ученые одиннадцать лет изучали записи медицинских карт более 700 тысяч детей из 860 местных школ. Учитывались данные о состоянии здоровья детей в возрасте 16 лет и старше.

В итоге удалось установить, что при наличии в классе одного ученика с явными признаками депрессии вероятность развития этого расстройства у других детей повышалась на 9%.

Также информируется, что риск подобного диагноза у детей был как минимум на 18% выше, если одноклассников с депрессией было больше одного.

Уточняется, что подобная корреляция сохранялась даже после корректировки данных с учетом уровня дохода и типа отношений между одноклассниками.

Ученые поведали, что заразность депрессии со временем снижалась, однако негативный эффект мог сохраняться в течение одиннадцати лет после окончания школы.

Впрочем, финны признают, что выявленная связь не обязательно является причинно-следственной и что механизм передачи психических расстройств между людьми в группе все равно остается не изученным до конца.

Резюмируется, что причина повышения риска может быть не в заразности расстройства, а в растущей осведомленности людей о нем и ранней диагностике.

Ранее ученые сумели квалифицировать депрессию.