Syntrichia caninervis: обнаружено растение, которое может прижиться на Марсе

Эксперты из Синьцзянского института экологии и географии Китайской академии наук говорят, что нашли растение, которое может прижиться на Марсе. По их словам, это мох Syntrichia caninervis.

Данное растение также известно как степной крученый мох, который растет в экстремальных условиях, включая Тибет, Антарктиду и засушливые пустынно-степные регионы.

Во время своего опыта ученые хранили растения при температуре минус 80 градусов в морозильной камере с ультранизкой температурой в течение трех и пяти лет и при температуре минус 196 градусов в резервуаре с жидким азотом в течение пятнадцати и тридцати дней.

Сообщается, что во всех случаях образцы мха регенерировали после размораживания, хотя их восстановление было менее быстрым по сравнению с контрольными организмами, которые были обезвожены, но не заморожены.

Кроме этого, отмечают специалисты, мох показал способность выживать под воздействием гамма-излучения, которое уничтожило бы большинство растений, а дозы в пятьсот грей, судя по всему, даже способствовали его росту.

Уточняется, что для человека доза радиации в пятьдесят грей вызывает конвульсии и летальный исход.

Уверяется, что устойчивость Syntrichia caninervis к воздействиям окружающей среды превосходит стойкость некоторых микроорганизмов и тихоходок.

Резюмируется, что мох демонстрирует большой потенциал для освоения Марса.

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