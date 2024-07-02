Павел Бартковский из УкрХимТех практикует "откаты" и якобы имеет кума в ГБР, - СМИ

Владелец компании Украинские Химические Технологии (игрок рынка моющих средств и дезинфектантов) Павел Бартковский, как пишет издание Проблематик, пользуется «откатными схемами» и влиянием «кума из ГБР». Об этом изданию стало известно из источников приближенных к самому главе УкрХимТех Павлу Бартковскому.

В частности издание сообщает, что «Павел Бартковский человек мстительный. Многие бывшие сотрудники его компании „УкрХимТех“ получили от своего экс-работодателя вдогонку не только банальное преследование, но даже сфабрикованные уголовные дела, например, за разглашение коммерческой тайны. Кроме того, Павел Бартковский не гнушается сомнительными методами борьбы со своими конкурентами. Сюда можно отнести, например, инициированные Бартковским „наезды“ со стороны правоохранительных органов на конкурентов — производителей аналогичной продукции, с целью блокирования или усложнения работы их производственных мощностей».

Проблематик также сообщает, что «одной из причин такого наглого поведения Павла Бартковского является ощущение своей полной безнаказанности. Так, лица из ближайшего окружения павла Бартковского неоднократно могли услышать такую фразу: „Вы что, не знаете, кто мой кум? Мой кум из ГБР“. Мы также решили поинтересоваться, кем является кум Павла Бартковского и какую должность в ГБР он занимает. Результат оказался немного неожиданным: кумом Павла Бартковского является Артюх Александр Николаевич, заместитель директора главного следственного управления Государственного бюро расследований, Председатель Дисциплинарной комиссии. Вероятно, что сотрудник ГБР Александр Артюх будет отрицать наличие „неформальных“ рабочих связей с Павлом Бартковским. Журналисты нашего издания не нашли документально подтвержденных доказательств того, что именно сотрудник ГБР Александр Артюх в интересах Павла Бартковского занимается прослушиванием телефонов и фальсификацией уголовных дел в отношении экс-сотрудников и конкурентов Павла Бартковского. Вместе с тем, сам Павел Бартковский продолжает пугать „своим кумом“ участников рынка моющих средств Украины».