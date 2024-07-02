Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Павел Бартковский из УкрХимТех практикует "откаты" и якобы имеет кума в ГБР, - СМИ

Павел Бартковский из УкрХимТех практикует "откаты" и якобы имеет кума в ГБР, - СМИ

Автор: «Фраза»
02.07.24 20:06
48
Павел Бартковский из УкрХимТех практикует "откаты" и якобы имеет кума в ГБР, - СМИ

Владелец компании Украинские Химические Технологии (игрок рынка моющих средств и дезинфектантов) Павел Бартковский, как пишет издание Проблематик, пользуется «откатными схемами» и влиянием «кума из ГБР». Об этом изданию стало известно из источников приближенных к самому главе УкрХимТех Павлу Бартковскому.

В частности издание сообщает, что «Павел Бартковский человек мстительный. Многие бывшие сотрудники его компании „УкрХимТех“ получили от своего экс-работодателя вдогонку не только банальное преследование, но даже сфабрикованные уголовные дела, например, за разглашение коммерческой тайны. Кроме того, Павел Бартковский не гнушается сомнительными методами борьбы со своими конкурентами. Сюда можно отнести, например, инициированные Бартковским „наезды“ со стороны правоохранительных органов на конкурентов — производителей аналогичной продукции, с целью блокирования или усложнения работы их производственных мощностей».

Проблематик также сообщает, что «одной из причин такого наглого поведения Павла Бартковского является ощущение своей полной безнаказанности. Так, лица из ближайшего окружения павла Бартковского неоднократно могли услышать такую фразу: „Вы что, не знаете, кто мой кум? Мой кум из ГБР“. Мы также решили поинтересоваться, кем является кум Павла Бартковского и какую должность в ГБР он занимает. Результат оказался немного неожиданным: кумом Павла Бартковского является Артюх Александр Николаевич, заместитель директора главного следственного управления Государственного бюро расследований, Председатель Дисциплинарной комиссии. Вероятно, что сотрудник ГБР Александр Артюх будет отрицать наличие „неформальных“ рабочих связей с Павлом Бартковским. Журналисты нашего издания не нашли документально подтвержденных доказательств того, что именно сотрудник ГБР Александр Артюх в интересах Павла Бартковского занимается прослушиванием телефонов и фальсификацией уголовных дел в отношении экс-сотрудников и конкурентов Павла Бартковского. Вместе с тем, сам Павел Бартковский продолжает пугать „своим кумом“ участников рынка моющих средств Украины».

Тэги: ГБР, Павел Бартковский, УкрХимТех, Украинские Химические Технологии, Александр Артюх, Артюх Александр Николаевич

Комментарии

Статьи

28.06.24 07:44

Дебаты Байдена и Трампа: кто победил?

Автор: Александр Панько

Дайджест

Хамстер комбат: что это и когда листинг?
28.06.24 17:07

Хамстер комбат: что это и когда листинг?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
02.07.24 16:53

Тайсону Фьюри дали совет, как победить Усика

02.07.24 16:41

Стало известно, как вернуть спрятанные воспоминания

02.07.24 16:16

Пентагон следит, не отправит ли КНДР свои войска в Украину

02.07.24 15:42

Стало известно о небывалой пользе оливок

02.07.24 15:31

Демократы могут выдвинуть Байдена кандидатом в президенты 21 июля, — СМИ

02.07.24 15:16

Си Цзиньпин приехал в Казахстан на саммит глав ШОС, где встретится с Путиным

02.07.24 14:51

В Нидерландах разрешили экспорт в Украину 24-х истребителей F-16, первый поступит «вскоре»

02.07.24 14:21

У Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта, — The Economist

02.07.24 13:46

В Конгрессе США поддерживают более широкое применение американского оружия по РФ

02.07.24 14:21

У Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта, — The Economist

02.07.24 12:21

ВСУ озвучили потери России в июне

02.07.24 09:59

В «Укрэнерго» ответили, как графики отключения света будут действовать 2 июля

02.07.24 08:52

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 545 090 солдат

01.07.24 16:03

Зеленский озвучил соотношение потерь на фронте

01.07.24 15:46

Правительство прогнозирует замедление роста экономики

01.07.24 15:30

Уволен заместитель генпрокурора Вербицкий

01.07.24 15:26

Россия «открыта к диалогу» с Украиной, — Кремль

01.07.24 10:29

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 543 810 солдат

28.06.24 11:38

Израиль передаст Украине системы Patriot. Решение вот-вот примут, — источник

26.06.24 11:49

Марк Рютте избран новым генсеком НАТО

26.06.24 22:44

Мэттью Перри убила экс-жена Чарли Шина?

28.06.24 10:08

Демократы в США заговорили о возможной смене Байдена на другого кандидата на выборах

28.06.24 16:48

В Украине стартовала уборка урожая зерна

26.06.24 08:40

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 538 060 солдат

28.06.24 16:30

Как оказалось, злые дети… быстрее стареют

26.06.24 16:28

Австралийцы придумали хитрый способ вычислять пьяных водителей

26.06.24 12:30

Канадцы раскрыли пикантный секрет измены

27.06.24 09:53

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 539 320 солдат

28.06.24 09:48

Украина не выигрывает войну, у нее заканчиваются люди и солдаты, — Трамп

Фото и Видео
В Китае после запуска упала космическая ракета
В Китае после запуска упала космическая ракета
В Китае после запуска упала космическая ракета
В Китае после запуска упала космическая ракета
Селин Дион показала жуткие кадры своей болезни
Селин Дион показала жуткие кадры своей болезни
Эйла Адамс: американка показывает грудь в публичных местах
Эйла Адамс: американка показывает грудь в публичных местах
Шапочки из фольги: певица M.I.A. выпустила одежду для конспирологов
Шапочки из фольги: певица M.I.A. выпустила одежду для конспирологов
Носферату (2024): трейлер и дата выхода ремейка знаменитого хоррора
Носферату (2024): трейлер и дата выхода ремейка знаменитого хоррора
Александр Усик потерял статус абсолютного чемпиона мира
Александр Усик потерял статус абсолютного чемпиона мира
Впервые в истории: китайцы доставили на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны
Впервые в истории: китайцы доставили на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны
Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Содоля
Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Содоля
В Виннице прямо на дороге сгорела маршрутка
В Виннице прямо на дороге сгорела маршрутка
В столичной многоэтажке упал лифт с пенсионеркой
В столичной многоэтажке упал лифт с пенсионеркой
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.