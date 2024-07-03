Развенчан популярный миф о кофе без кофеина

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США опровергло миф о том, что кофе без кофеина может спровоцировать рак. Разобраться в вопросе попросили местных ученых.

Эксперты выявили в нем вещество метиленхлорид, которое действительно повышает риск развития онкологии.

При этом подчеркивается, что в кофе без кофеина оно содержится в дозах, которые не вредят здоровью.

Поясняется, что метиленхлорид представляет собой бесцветную жидкость, которая имеет множество применений.

Указывается, что его применяют и для удаления кофеина из кофе: зерна сначала кипятят, после чего промывают метиленхлоридом. Вещество связывает с кофеином и затем удаляется вместе с ним.

Сообщается, что метиленхлорид считается канцерогеном для человека: у работающих с ним людей также повышен риск проблем с сердцем, печенью, центральной нервной системой и кожей.

Однако уточняется, что в напитке его доля не превышает 10 частей на миллион, а человеку потребовались бы миллионы чашек кофе без кофеина, чтобы получить опасную дозу.

Резюмируется, что исследования не доказывают наличие причинно-следственной связи между метиленхлоридом и раком.

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