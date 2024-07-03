Стало известно о небывалой пользе моркови

Эксперты из Стэнфордского университета в США поведали о небывалой пользе моркови. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что употребление в пищу этого овоща три раза в неделю существенно повышает уровень каротиноидов в коже, а эти вещества, в свою очередь, снижают риск развития рака и болезней сердца.

В проведенном опыте участвовали 60 молодых людей, которых разделили на четыре группы.

Сообщается, что в течение четырех недель первая группа перекусывала ломтиками яблок сорта Гренни Смит (контрольная группа), вторая – молодой морковью (в количестве, равном 100 граммам на порцию). Третья группа принимала поливитаминную добавку, содержащую бета-каротин, а четвертую проинструктировали есть молодую морковь и одновременно применять витаминный комплекс.

При этом американцы оценили уровень каротиноидов в коже каждого подопытного.

Поясняется, что это фитонутриенты, которые придают красный, оранжевый и желтый цвета многим фруктам и овощам.

Специалисты говорят, что более высокий уровень каротиноидов в организме, предполагающий активное потребление ярких растительных продуктов, коррелирует с повышенной антиоксидантной защитой, сниженным риском развития болезней сердца и некоторых видов рака, улучшением здоровья кожи и иммунной функции.

В итоге было установлено, что три порции молодой моркови в неделю в качестве перекуса способствовали значительному увеличению концентрации каротиноидов в коже.

Подчеркивается, что сочетание моркови с поливитаминами дополнительно повышало уровень этих фитонутриентов.

Добавляется, что правильные пищевые привычки эффективно обеспечивают организм жизненно важными питательными веществами и позволяют укрепить здоровье.

Резюмируется, что для снижения риска развития онкологических и сердечнососудистых заболеваний можно внести в рацион питания небольшое изменение – увеличить потребление моркови и подобрать добавки для усиления эффекта.

Ранее стало известно о небывалой пользе фруктовых косточек.