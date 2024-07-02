В «Укрэнерго» ответили, как графики отключения света будут действовать 2 июля

Во всех регионах Украины сегодня, 2 июля, графики отключения света будут действовать весь день. Об этом сообщает «Укрэнерго» в Telegram.

«2 июля облэнерго будут задействовать три очереди отключений одновременно в течение всех суток», — сказано в сообщении компании.

Там уточнили, что такие ограничения вынуждены ввести из-за значительного роста потребления во время жаркой погоды.

В «Укрэнерго» также призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию, когда свет есть.

Напомним, в Украине планируют отменить отключения света на прифронтовых территориях.