Стало известно, как будут отключать свет 22 ноября

Графики почасовых отключений электроэнергии в Украине в пятницу, 22 ноября, будут действовать с 06:00 до 22:00. Об этом сообщило «Укрэнерго».

Указано, что потребность ограничить потребление электроэнергии обусловлена ​​повреждением энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки, которую российские войска совершили в воскресенье, 17 ноября.

Время применения и объем ограничений на пятницу:

-06:00-07:00 — одна очередь отключений;

— 07:00-18:00 — две очереди отключений;

— 18:00-22:00 — одна очередь отключений;

Графики отключений по конкретным адресам доступны на сайте или на официальных страницах оператора распределения.

В «Укрэнерго» подчеркнули, что аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики делают все возможное, чтобы вернуть поврежденное оборудование в работу.

«Внимание! В течение суток — объем применения ограничений может быть изменен. Актуальную информацию узнавайте на сайте или официальных страницах вашего облэнерго», — предупредили в «Укрэнерго» и посоветовали гражданам не включать несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику.

Как известно, потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди — ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений — это 4 часа ограничений в сутки, две очереди — 8 часов ограничений, три очереди — 12 часов ограничений, четыре очереди — более 12 часов ограничений.

Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди — ответственность облэнерго.

Напомним, в Киеве отменили аварийные отключения.