Выявлен новый фактор риска проблем с сердцем

Эксперты из Лондонского университета королевы Марии в Великобритании выявили новый фактор риска проблем с сердцем. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что генетически обусловленная форма сердца может влиять на риск сердечнососудистых заболеваний.

Так, во время опыта была впервые изучена генетическая основа формы правого и левого желудочков сердца с применением передовых технологий 3D-визуализации и машинного обучения.

Прошлые научные работы были преимущественно акцентированы на размере и объеме отдельных камер, что ограничивало понимание того, как структурные изменения могут влиять на риск развития заболеваний.

Ученые использовали МРТ-изображения сердец более 40 тысяч человек. Данные были предоставлены Британским биобанком – мощным хранилищем, содержащим генетическую и медицинскую информацию о полумиллионе людей.

Сообщается, что на базе этих данных были созданы 3D-модели желудочков сердца, а затем с помощью статистического анализа определены одиннадцать параметров формы, отражающих основные различия в строении органа.

Информируется, что дополнительный генетический анализ показал 45 участков генома, связанных с изменениями в структуре органа.

Резюмируется, что полученная информация может существенно изменить подход к оценке риска сердечнососудистых заболеваний, которые являются одной из ведущих причин летальных исходов по всему миру.

Ранее был озвучен простой способ снизить риск аритмии.