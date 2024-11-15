Бриджит Джонс 4. Без ума от мальчишки (2024): трейлер и дата выхода культового фильма

Вышел трейлер чётвертой картины про Бриджит Джонс - «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки».

Фильм «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки» основан на одноимённом романе Хелен Филдинг. Джонс после потери мужа в одиночку воспитывает двоих детей. Картина расскажет про то, как она вновь попытается найти свою любовь. Кроме того, в фильме снова появится её бывший возлюбленный в исполнении Хью Гранта.

Премьера «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки» состоится 13 февраля 2024 года.

Трейлер фильма «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки»: