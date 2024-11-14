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Видео-Новости > Легенда сборной Ураины вошел в Зал славы итальянского футбола

Легенда сборной Ураины вошел в Зал славы итальянского футбола

Абелардо
13.11.24 16:46
175
Легенда сборной Ураины вошел в Зал славы итальянского футбола

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко получил признание своих заслуг перед кальчо и введен в Зал славы итальянского футбола. Об этом сообщает официальный сайт Итальянской федерации футбола.

Украинец пополнил компанию легендарных иностранцев в Музео дель Кальчо. Он получил признание в рамках 12-го выпуска заслуженных персон итальянского футбола.

Шевченко введен в Зал славы в категории «Иностранный футболист». В предыдущие годы туда попали Платини, Ван Бастен, Батистута, Марадона, Роналдо, Фалькао, Гуллит, Дзанетти, Бонек, Румменигге и Зидан. По этому случаю функционер произнес краткую речь.

«Дорогой „Милан“, спасибо, что поверил в меня. Я с первого дня чувствовал себя членом семьи. Вместе мы много выиграли, а я познакомился с необычными людьми, в частности семьей Берлускони, Адриано Галлиани, Ариедо Брайдо, семьей Мальдини. Попасть в Зал славы итальянского футбола — огромная привилегия, и за это я благодарен всем моим партнерам в „Милане“, руководству и болельщикам», — заявил Шевченко.

Украинец перебрался на «Сан-Сиро» летом 1999 года за 25 млн долларов. В дебютном сезоне стал лучшим бомбардиром Серии A, забив 24 мяча.

Первые трофеи с «россонери» завоевал в сезоне 2002/03. «Милан» под руководством Карло Анчелотти выиграл Кубок Италии и торжествовал в Лиге чемпионов. В следующем сезоне команда Шевченко взяла Суперкубок УЕФА, а также завоевала Скудетто. Украинский нападающий во второй раз в карьере стал лучшим голеадором чемпионата Италии.

Благодаря успешному сезону 2003/04 Шевченко получил «Золотой мяч». Перед кампанией 2006/07 перешел в лондонский «Челси», но в сезоне 2008/09 вернулся в «Милан» на правах аренды. В общей сложности сыграл за «россонери» 322 поединка во всех турнирах, в которых оформил 175 голов.

Трофеи Шевченко в Италии:

— Лига чемпионов 2002/03;

— Кубок Италии 2002/03;

— Суперкубок УЕФА-2003;

— Серия A 2003/04;

— Суперкубок Италии-2004;

— приз Паоло Росси 1999/2000, 2003/04;

— «Золотой мяч-2004».

Напомним, 25 января 2024 года Андрей Шевченко был избран новым президентом Украинской ассоциации футбола.

Тэги: футбол, Андрей Шевченко, спорт

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