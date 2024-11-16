Кэролайн Ливитт: Трамп назначил сексапильную пресс-секретаря Белого дома

Трамп выбрал будущего пресс-секретаря Белого дома. Им станет пресс-секретарь его предвыборной кампании Кэролайн Ливитт.

Кэролайн Ливитт (Karoline Leavitt), родившаяся и выросшая в Аткинсоне, штат Нью-Гэмпшир, 27-летняя бывший помощник пресс-секретаря президента Трампа в его первый срок и Представитель предвыборной кампании 2024 года, заявляла, что американская мечта «совершенно недостижима» для ее поколения избирателей из-за политики демократов.

«Кэролайн Ливитт проделала феноменальную работу в качестве национального пресс-секретаря в моей исторической кампании, и я рад объявить, что она будет работать пресс-секретарем Белого дома», — сказал Трамп в заявлении в пятницу вечером. «Кэролайн умна, жестка и доказала, что является высокоэффективным коммуникатором. Я абсолютно уверен, что она преуспеет на трибуне и поможет донести наше послание американскому народу, поскольку мы делаем Америку снова великой».

27-летняя Ливитт станет самым молодым пресс-секретарем Белого дома со времен Рона Зиглера в 1970-х годах во время администрации бывшего президента Никсона. Зиглеру было 29 лет, когда его выдвинули на эту должность.