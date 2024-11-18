Виктория Кьер Тейлвиг: «Мисс Вселенная» стала 21-летняя датчанка

Китай не стал критиковать решение США за разрешение бить своим оружием по РФ

В Кремле заявили о «новом витке напряжения» в войне

Путин не хочет мира и не готов к переговорам, — Макрон

В Китае собака два года ходила на могилу хозяйки

Во Франции сделали заявление об ударах по РФ

18.11.24 11:31

В некоторых областях Украины отменили графики отключений света

18.11.24 10:19

Франция и Британия тоже разрешили дальнобойные удары по РФ. Но есть нюанс

18.11.24 09:37

КНДР может отправить в Россию до 100 тысяч военных, — Bloomberg

18.11.24 09:29

В Украину вернулись графики отключения света

18.11.24 09:26

Байден разрешил удары по территории РФ ракетами ATACMS

15.11.24 14:42

Кабмин изменил условия для бронирования от мобилизации

15.11.24 09:07

США будут еженедельно отправлять Украине оружие

14.11.24 11:26

В Минобороны рассказали, продолжат ли в Украине мобилизацию в следующем году

14.11.24 11:14

В Европе начали обсуждать прекращение войны в Украине по схеме «территории в обмен на безопасность», — WP

14.11.24 10:53

В Киеве опасаются осложнения отношений с МВФ после прихода Трампа