Виктория Кьер Тейлвиг: «Мисс Вселенная» стала 21-летняя датчанка

В некоторых областях Украины отменили графики отключений света
Франция и Британия тоже разрешили дальнобойные удары по РФ. Но есть нюанс
КНДР может отправить в Россию до 100 тысяч военных, — Bloomberg
В Украину вернулись графики отключения света
Байден разрешил удары по территории РФ ракетами ATACMS
Кабмин изменил условия для бронирования от мобилизации
США будут еженедельно отправлять Украине оружие
В Минобороны рассказали, продолжат ли в Украине мобилизацию в следующем году
В Европе начали обсуждать прекращение войны в Украине по схеме «территории в обмен на безопасность», — WP
В Киеве опасаются осложнения отношений с МВФ после прихода Трампа