Элизабет Пипко: эротическая модель станет пресс-секретарем Трампа

Пресс-секретарем 47-го президента США Дональда Трампа будет 29-летняя модель и писатель Элизабет Пипко.

Новый хозяин Белого дома явно любит контрасты, его протеже Элизабет Пипко — полная противоположность афроамериканке Карин Жан-Пьер, старшей советницы Джо Байдена.

Элизабет Пипко (инстаграмм Elizabeth Pipko ) родилась в Нью-Йорке 26 июня 1995 года в семье, эмигрировавшей из бывшего Советского Союза (Минск). Она является внучкой американского художника, родившегося в СССР, Марка Клионского. Несмотря на кажущуюся укранскойсть фамилии Пипко — еврейка и посещала дневную школу раввина Артура Шнайера Park East. Была конкурентоспособной фигуристкой до пятнадцати лет, пока травма лодыжки не вывела ее из спорта. выпускница с отличием Harvard Extension School в Гарвардском университете. Пипко получила степень магистра наук в Университете Пенсильвании в мае 2023 года.

Пипко подписала контракт с Wilhelmina Models в возрасте 17 лет. В 2018 году она появилась в кампании «Perfectly Imperfect» для Vizcaya Swimwear, антифотошопной кампании, пропагандирующей позитивный образ тела.

В 2019 году Элизабет Пипко основала движение Exodus, первоначально называвшееся Jexodus, целью которого было побудить евреев-американцев пересмотреть свои политические взгляды, особенно в Демократической партии.