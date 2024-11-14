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Фото-Новости > Элизабет Пипко: эротическая модель станет пресс-секретарем Трампа

Элизабет Пипко: эротическая модель станет пресс-секретарем Трампа

Агата Кловская
13.11.24 20:17
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Элизабет Пипко: эротическая модель станет пресс-секретарем Трампа
Пресс-секретарем 47-го президента США Дональда Трампа будет 29-летняя модель и писатель Элизабет Пипко.
 
Новый хозяин Белого дома явно любит контрасты, его протеже Элизабет Пипко — полная противоположность афроамериканке Карин Жан-Пьер, старшей советницы Джо Байдена.
 
Элизабет Пипко (инстаграмм Elizabeth Pipko) родилась в Нью-Йорке 26 июня 1995 года в семье, эмигрировавшей из бывшего Советского Союза (Минск). Она является внучкой американского художника, родившегося в СССР, Марка Клионского. Несмотря на кажущуюся укранскойсть фамилии Пипко — еврейка и посещала дневную школу раввина Артура Шнайера Park East. Была конкурентоспособной фигуристкой до пятнадцати лет, пока травма лодыжки не вывела ее из спорта. выпускница с отличием Harvard Extension School в Гарвардском университете. Пипко получила степень магистра наук в Университете Пенсильвании в мае 2023 года.
 
Пипко подписала контракт с Wilhelmina Models в возрасте 17 лет. В 2018 году она появилась в кампании «Perfectly Imperfect» для Vizcaya Swimwear, антифотошопной кампании, пропагандирующей позитивный образ тела.
 
В 2019 году Элизабет Пипко основала движение Exodus, первоначально называвшееся Jexodus, целью которого было побудить евреев-американцев пересмотреть свои политические взгляды, особенно в Демократической партии.
 
 
 
 
 

Тэги: Элизабет Пипко, Элизабет Пипко инстаграмм

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