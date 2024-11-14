Элизабет Пипко: эротическая модель станет пресс-секретарем Трампа

Оккупация 20% Украины, раскол Запада и взлет Китая: DailyMail просчитал мирный план Трампа
Россия готовит штурм Запорожья, — Economist
Британии придется послать войска в Украину, если Трамп урежет помощь, — Борис Джонсон
В Пентагоне уточнили оставшуюся сумму для Киева
В некоторых областях Украины вернулись графики отключений света
Трампа интересуют два пункта из украинского плана победы, — СМИ
Зеленский встретился с Боррелем и сообщил важную новость
В «Укрэнерго» рассказали, вернутся ли зимой плановые отключения света
Евросоюз предоставил Украине почти 1 млн снарядов
В Минобороны сказали, сколько человек уже получили отсрочку в «Резерв+»