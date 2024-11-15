Кабмин изменил условия для бронирования от мобилизации

Кабинет министров изменил условия, при которых предприятия могут бронировать работников от мобилизации. Кроме того, с 1 декабря все бронирования будут проходить через «Дію». Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

«Новый порядок будет действовать с 1 декабря. Для всех, у кого уже есть отсрочки, будет переходный период на новые условия до 28 февраля. К этой дате все предприятия должны обновить бронирование своих работников согласно новым условиям независимо от того, как и когда оно происходило», — сказал он.

Шмыгаль заявил, что до 15 ноября провели аудит предприятий и организаций, имеющих статус критических и имеющих право бронировать сотрудников. «По результатам аудита был выявлен ряд проблемных моментов, которые нужно устранить», — сказал он.

По его словам, теперь региональные и отраслевые критерии критичности предприятий будут согласовываться с Минобороны и Минэкономики.

«Во-вторых, для частного сектора зарплатный критерий и отсутствие долгов перед бюджетом — теперь обязательные пункты для бронирования работников. В частности, начислена средняя зарплата в предприятии и у забронированного работника должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат (20 тысяч гривен)», — рассказал премьер.

Кроме того, все бронирования с 1 декабря будут производиться через «Дію». Будет проходить ежемесячный мониторинг предприятий и организаций, чтобы они отвечали всем критериям, добавил Шмыгаль.

Напомним, в Украине ужесточат требования для бронирования от мобилизации.