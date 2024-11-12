Ученые рассказали, как не нужно бороться со скукой

Эксперты из университета Торонто в Канаде поведали о том, как не следует бороться со скукой. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что прокрутка видео в социальных сетях или на онлайн-платформах не помогает бороться со скукой, а наоборот лишь усиливает ее.

В проведенном опыте участвовали 1,2 тысячи человек.

Желая узнать, какие типы поведения в интернете вызывают сильную скуку, специалисты провели семь экспериментов.

Указывается, что первый опрос, в котором приняли участие 140 человек, выявил, что люди чаще переключаются между разными видео, когда считают контент скучным.

В ходе другого эксперимента с участием 231 подопытного оказалось, что сама возможность пропустить видео или переключиться на другое способствует скуке.

Добавляется, что просмотр контента приносит больше удовлетворения при ограниченной возможности выбора.

В то же время, канадцы не нашли связь между продолжительностью видео и снижением выраженности скуки при просмотре: люди выразили одинаковую удовлетворенность одним десятиминутным видео и несколькими пятиминутными.

Резюмируется, что способность поднимать настроение и реализовывать развлекательные цели зависит не от типа контента, а от умения сосредотачиваться на нем.

Ранее коронавирус повысил уровень мирового алкоголизма.