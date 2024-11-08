Американцы поведали о небывалой пользе перца чили

Эксперты из университета Темпл в США поведали о пользе перца чили. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что вещество капсаицин в нем способно бороться с мезотелиомой – это тип рака, который развивается из тонкого слоя ткани, выстилающего внутренние органы.

Во время лабораторных опытов на клеточных линиях человека специалисты узнали, что капсаицин, придающий остроту перцу, активно препятствует росту и распространению раковых клеток мезотелиомы.

Указывается, что причиной развития этой эпителиальной злокачественной опухоли служит воздействие химических канцерогенов.

В итоге выяснилось, что капсаицин способен подавлять процессы, способствующие развитию злокачественных опухолей, включая те клетки, которые перестали реагировать на традиционное лечение препаратом цисплатином.

Ожидается, что данное открытие может существенно расширить арсенал средств борьбы с мезотелиомой, которая характеризуется низкими показателями выживаемости и ограниченными методами лечения.

Уверяется, что новые данные о капсаицине открывают перспективы для создания более эффективных терапевтических стратегий, особенно в случаях, когда традиционная химиотерапия уже не помогает.

Ранее эндокринолог поведала о небывалой пользе тыквы.