Заместитель госсекретаря США прибыл в Киев

Заместитель государственного секретаря США Ричард Верма, исполняющий обязанности специального представителя США по экономическому восстановлению Украины, прибыл в Киев. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети Х в пятницу, 15 ноября.

«Экономическое восстановление Украины открывает двери для американского бизнеса для инвестиций в будущее Украины и партнерство в обороне, технологиях и других отраслях, которые принесут пользу обеим нашим странам», — написала она.

В последний раз Ричард Верма посещал Украину в начале сентября.

Напомним, Жозеп Боррель встретил утро в Киеве в укрытии из-за воздушной тривоги.